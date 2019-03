Inserita in Sport il 20/03/2019 da Direttore ENTELLO VOLLEY: La Taxi Pollo prosegue nel suo momento d´oro. In netta ripresa anche la femminile. Periodo di risultati straordinario in casa Entello Volley. Prosegue l´ottimo momento di forma della Taxi Pollo Entello che ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro l´RCS. Altri tre punti ottenuti fuori le mura amiche nella sedicesima giornata del campionato di Serie D: questa volta è toccato al Laide Carini soccombere sotto i colpi del sestetto di coach Vulpetti. Gara giocata punto a punto, in tutti e tre i parziali. La Taxi Pollo ha saputo mantenere l´attenzione alta nel rush finale di ogni set: 21-25, 23-25, 22-25. Adesso i punti in classifica sono 18, a -3 proprio dal Carini. L´occasione di un possibile aggancio (con la contemporanea sconfitta dei palermitani contro la terza) potrebbe già concretizzarsi nel prossimo fine settimana, quando Manzo e compagni affronteranno al “Pala Cardella” l´ultima della classe, Kepha 2.0 che conta solo un punto in classifica. Si gioca Domenica 24 Marzo alle 18.

In programma Sabato 23 Marzo alle 17, sempre in casa, si giocherà la diciassettesima giornata del campionato di D femminile. Le ragazze di Cristina La Commare sono chiamate allo scontro diretto contro la PVS Altavilla Milicia. Terz´ultima contro penultima: la classifica, ad oggi, dice che le palermitane sono in vantaggio di sole tre lunghezze. L´Altavilla Milicia arriva da un periodo nero: chi respira aria nuova invece sono proprio le entelline che nello scorso turno ha vinto, al tie-break, in casa del Don Orione, quinto in classifica. Fase più che positiva della stagione per le ragazzine ericine. 23-25, 25-20, 17-25, 25-19, 15-17 i risultati dei singoli parziali.