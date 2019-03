Inserita in Politica il 14/03/2019 da Direttore VIGILI DEL FUOCO PANTELLERIA: CONAPO, POSITIVO INCONTRO TRA SINDACO CAMPO E SOTTOSEGRETARIO SIBILIA Roma, 14 marzo 2019 - “Siamo fiduciosi che l’amministrazione Comunale di Pantelleria e il Governo possano trovare presto una soluzione adeguata per le esigenze dei Vigili del Fuoco dell’isola di Pantelleria, a cominciare dalla nuova sede del distaccamento terrestre. Come sindacato dei Vigili del Fuoco abbiamo segnalato da tempo, a tutti i livelli, la necessità di risolvere i problemi degli organici e della logistica dei vigili del fuoco di Pantelleria e ci aspettiamo presto soluzioni concrete ed efficaci”.

Lo ha dichiarato Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo, in merito all’incontro di giovedi scorso a Roma, tra il sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo e il Sottosegretario all’interno Carlo Sibilia, a seguito del quale è stato annunciato un “possibile percorso anche normativo in seno al DDL ‘Isole minori’, per dare risposte alle esigenze del soccorso tecnico urgente dell’isola”.

“Diamo atto dell’impegno del sindaco Vincenzo Campo e del sottosegretario Sibilia che hanno preso a cuore la situazione, noi come sindacato vigileremo affinché si concretizzi la soluzione” ha aggiunto il sindacalista nazionale del Conapo.