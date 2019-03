Inserita in Sport il 13/03/2019 da Direttore A Petrosino la seconda tappa del Campionato italiano di Kiteboarding Wave 2019 Giovedì oltre 30 partecipanti si sfideranno nel mare antistante Biscione



Petrosino, 12.03.2019

Petrosino ospiterà la seconda tappa del Campionato Italiano di Kiteboarding Wave 2019. L’appuntamento è per giovedì prossimo (14 marzo), a partire dalle ore 8,30, nel mare antistante il litorale di Biscione. A contendersi la vittoria saranno oltre 30 partecipanti. La gara, una delle tre tappe del 2019, è patrocinata dal Comune ed è stata programmata dalla Federazione Italiana della Vela tramite Cki (Classe Kiteboarding Italia) a Petrosino su richiesta del Circolo Velico di Marsala.

“Ancora una volta Petrosino si conferma polo di riferimento per lo sport, grazie al connubio imprescindibile tra il nostro territorio e il mare. Un appuntamento che richiamerà tanti appassionati di questa disciplina facendo leva sul turismo sportivo”, evidenzia l’Assessore al Turismo, Federica Cappello. “Petrosino e il suo mare, soprattutto lo specchio acqueo di fronte Biscione, sono habitat naturali per esprimerci al meglio e in condizioni ottimali”, sottolinea il waver Salvatore Mirabile, uno degli organizzatori della tappa petrosilena del Campionato.