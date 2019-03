Inserita in Cronaca il 10/03/2019 da Direttore Weekend da bollino nero nei cieli: ancora un altro aereo con problemi al motore fa atterraggio di emergenza sulla tratta Abidjan (Costa d´Avorio) Parigi. Questo è stato il quarto incidente con un aereo che ha dovuto affrontare problemi tecnici a mezz´aria tra sabato e domenica.



Emergenza oggi all’aeroporto di Abidjan, in Costa d´Avorio: un Airbus A380 di Air France, diretto a Parigi, subito dopo il decollo è stato costretto a tornare indietro a causa di problemi ad uno dei quattro motori che è esploso a mezz´aria. Il direttore generale di Air France KLM per l´Africa occidentale, Jean-Luc Mévellec ha riferito che l´aeromobile è tornato ad Abidjan dopo che alcuni passeggeri hanno visto una palla di fuoco per alcuni secondi e poi sentito un forte rumore sul lato sinistro dell´aereo. E’ successo nella notte fra sabato e domenica. Poiché l´aereo era troppo pesante per un atterraggio, per circa 2 ore l’Airbus A320 ha volato in circolo per bruciare il carburante, condizione necessaria all’atterraggio d´emergenza. Preoccupazione tra i 501 passeggeri, anche perché un evento di questo tipo viene sempre vissuto con grande apprensione malgrado le rassicurazioni fornite dall’equipaggio. Intanto, all´aeroporto di Abidjan erano state preparate tutte le misure per l’atterraggio, con i vigili del fuoco pronti a intervenire. L´atterraggio è avvenuto senza problemi. Una macchina sostitutiva porterà i passeggeri a Parigi questa sera. Questo, commenta Giovanni D´Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è stato il quarto incidente di questo terribile weekend da "bollino nero" che ci ricorda come la sicurezza nell´aria sia un elemento imprescindibile per garantire flussi aerei sempre crescenti.

Lecce, 10 marzo 2019

Giovanni D’AGATA