Inserita in Cronaca il 10/03/2019 da Direttore Ricordo di Sebastiano Tusa Il Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte piange oggi per la scomparsa di un grande siciliano Sebastiano Tusa, socio onorario del nostro Club dal 2013. Sebastiano Tusa assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana, archeologo di fama internazionale, inventore della prestigiosa Sovrintendenza del Mare della Regione per la tutela e salvaguardia del patrimonio archeologico sommerso. Grande studioso della preistoria mediterranea, autore di qualificati saggi nel campo dell’archeologia, direttore di importanti scavi e di missioni archeologiche internazionali. Un Uomo che amava la Sicilia e Selinunte in particolare, per avervi trascorso gran parte dell’adolescenza. Sempre disponibile e propositivo verso l’associazionismo culturale, con interessi archeologici, con i cui soci amava trascorre intense serate per incontri e interessanti dialoghi. Ciao Seb con te se ne va un indimenticabile protagonista della nostra Isola e un caro amico e grande sostenitore della nostra mission.