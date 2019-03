Inserita in Cronaca il 10/03/2019 da Direttore SCOMPARSA TUSA, FALCONE: «INSOSTITUIBILE IL SUO CONTRIBUTO FATTO DI INTELLIGENZA E GARBO» (Catania, 10/3/2019) «La morte di Sebastiano Tusa ci lascia senza parole. Ho conosciuto una persona dalle grandi qualità umane, prima ancora che studioso di statura internazionale e ottimo assessore, capace di intervenire con una visione di ampio respiro nel campo dei Beni culturali». Lo ha affermato lŽassessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, non appena appreso della tragica scomparsa dellŽarcheologo in Etiopia. «Condividere con Sebastiano lŽesperienza di governo è stato un onore, la sua assenza sarà un vuoto profondo, così come resterà insostituibile il suo contributo di intelligenza, garbo, rigore e profonda conoscenza», ha concluso lŽassessore.