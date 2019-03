Inserita in Cronaca il 10/03/2019 da Direttore LEZIONE DI STREET FOOD E COOKING SHOW, NINO ‘U BALLERINO INCONTRA I DETENUTI DEL “SAN GIULIANO”

10 marzo 2019

Una giornata insieme ai reclusi della Casa Circondariale “San Giuliano” di Trapani, per trasmettere un messaggio di positività e determinazione anche a coloro che vivono situazioni difficili.

A trascorrerla, lunedì 11 marzo, sarà Nino ‘u Ballerino, celeberrimo street food chef palermitano, che si recherà presso gli spazi dell’Istituto e mostrerà le modalità di preparazione delle sue specialità più note: il panino con la milza, le panelle e le crocchè.

Non è la prima volta che Nino si reca presso un istituto penitenziario: da sempre vicino ai detenuti, è un convinto sostenitore della necessità di dare una seconda possibilità anche a chi ha commesso degli errori.

Nello specifico, la visita del meusaro si articolerà in due momenti: una lezione ai ristretti che seguono il corso di formazione alberghiera e, a seguire, un cooking show che vedrà Nino illustrare la propria esperienza professionale.

“Anche chi sconta il proprio debito con la giustizia – afferma – ha diritto a coltivare la speranza di un futuro diverso: in tal senso, io credo che un mestiere fondato sulla manualità e sulla passione come quello che io svolgo, possa essere un incentivo a guardare avanti, nella consapevolezza degli errori commessi”.

“Ringrazio – afferma – il direttore Renato Persico e il comandante Giuseppe Romano per la loro disponibilità e sensibilità”.