Inserita in Cronaca il 10/03/2019 da Direttore Cordoglio dellŽAmministrazione Di Girolamo per la scomparsa di Sebastiano Tusa. Cordoglio dellŽAmministrazione Di Girolamo per la scomparsa dellŽassessore regionale ai beni culturali e archeologo di fama internazionale, Sebastiano Tusa.



"Ho appreso con sgomento della tragica morte di 157 passeggeri del volo Addis Abeba - Nairobi e fra questi dellŽarchitetto Sebastiano Tusa, assessore regionale ai beni culturali nonché archeologo di fama internazionale - precisa il Sindaco Alberto Di Girolamo. Si tratta di una grande perdita per la nostra regione e per lŽarcheologia siciliana in particolare. Ho avuto modo di apprezzarne le doti umani e professionali. Si è sempre battuto per la valorizzazione del nostro patrimonio archeologico ed è stato, fra lŽaltro, il primo sostenitore del nuovo Museo degli Arazzi. In questo momento di grande dolore sono vicino assieme alla Giunta al dolore dei familiari".