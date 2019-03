Inserita in Tempo libero il 10/03/2019 da Direttore Al via il primo reality in radiovisione, su Rta ´I love Cottons family´ Per la serie “Di reality non ce n’è mai abbastanza”, ne arriva uno fresco fresco di stagione. Lunedì 11 marzo partirà ufficialmente il primo reality stagionale in radiovisione sugli schermi ma anche sulle frequenze e i canali social e via streaming di RTA – Radio Tivù Azzurra (Fm 91.8 - 94.3, Canale Tv 878 o www.radiotivuazzurra.it). Le puntate potranno essere seguite inoltre in diretta sulla pagina face book “I love Cottons family”.

L’emittente, sempre al passo con i tempi, ha pensato, insieme ai suoi autori, di creare un nuovo modo di fare radio e tv.

Il nome del nuovo format-reality è “I LOVE COTTONS FAMILY” e prende il nome proprio dalla famiglia di giovani artisti palermitani, già nota al grande pubblico e sul web per le numerose attività di intrattenimento e show musicali: Gioacchino Cottone in arte Jack, frontmen dell’omonimo gruppo Jack and Starlight e Vincenza Ferraro in arte Nancy voce del gruppo musicale Radio-Flores, da anni presenziano nei i locali e nei più grandi teatri siciliani.

I due coniugi, insieme a tutta la loro famiglia al completo, (Jordan di 20 anni e il piccolo Claudio di appena 2, oltre ad altri componenti come la Tata di casa) saranno protagonisti tutti i giorni tra le 14,30 e le 15,30 intervallati dai brani in programmazione, di uno show diretto ed interattivo. Intratterranno con le loro parodie reali di vita quotidiana tutti gli ascoltatori e telespettatori di RTA con collegamenti live allo studio 1 di Palermo dell’emittente, dove ci sarà il conduttore Ferdinando Gattuccio che con il supporto di Sasà Taibi (uno degli ideatori del reality insieme al pubblicitario creativo Stefano Covais) cercherà di commentare o meglio assecondare quegli svitati divertenti dei Cottons Family. I collegamenti saranno sempre live e i protagonisti del reality saranno ripresi a volte anche durante le loro passeggiate in giro per la città, al mare, nei viaggi, nelle uscite in auto o in moto e in ogni situazione decideranno di condividere con il pubblico.

Ci divertiremo e in pausa pranzo potremo farci delle sane risate in compagnia. Vi aspettiamo tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 15.30 su Rta con le nuove puntate di “I LOVE COTTONS FAMILY”.