Alice Ricciardi e Pietro Lussu il 10 marzo per la rassegna Jazz vanguard al Tatum Art a Palermo JAZZ VANGUARD AL TATUM ART Il 10 marzo nuovo appuntamento con la rassegna di jazz internazionale con il Alice Ricciardi e Pietro Lussu nel locale nel centro storico di Palermo creato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo



La cantante e il pianista. Coppia musicale nel nome del jazz.

Alice Ricciardi e Pietro Lussu sono il 10 marzo al Tatum art di Palermo – con un primo set alle 19,30 e un secondo alle 21,30 – a “Jazz vanguard”, la nuova rassegna del Tatum art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.

la vocalist milanese omaggerà con creativa originalità grandi autori della Golden Age vocale come Hoagy Carmichael e Cole Porter tra gli altri.

La rassegna continuerà nelle settimane a seguire. Il 17 marzo ci sono Chiara Pancaldi e Roberto Tarenzi, il 24 marzo Johnny o’ neal, il 31 marzo Mauro Schiavone trio, l’1 aprile Erik Friedlander e Uri Caine, il 7 aprile The italian trio, il 28 aprile Dominique Eade, il 5 maggio Pietro Tonolo switch quartet, il 12 maggio Alessandro Presti quintet.

Partecipare ai singoli spettacoli costa 10 euro per il set delle 19,30 e 15 euro per quello delle 21,30.

Per prenotare basta telefonare al 3494419873. La pagina Facebook è: www.facebook.com/tatumart38