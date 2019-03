Inserita in Cronaca il 06/03/2019 da Direttore MARSALA: ´GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA´ IL COMUNE PROMUOVE TRE APPUNTAMENTI In programma, conferenza, spettacolo teatrale e presentazione di libro



Sono tre gli appuntamenti a Marsala, patrocinati dall´Amministrazione comunale, per celebrare la “Giornata Internazionale della Donna” che ricorre venerdì prossimo. L´8 Marzo, sono due gli eventi in calendario. Nel pomeriggio, al Complesso San Pietro (ore 16), DONNE PORTATRICI DI LEGALITÀ è un´iniziativa che vede assieme Comune, Tribunale, Ordine degli Avvocati, Camera Civile e Osservatorio Giustizia Civile di Marsala. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Alberto Di Girolamo e del presidente dell´Ordine degli Avvocati Gianfranco Zarzana, ai lavori - coordinati dall´avv. Nino Alabiso (presidente della Camera Civile) - interverranno Alessandra Camassa (presidente del Tribunale), Clara Ruggieri (assessore alle Politiche culturali), Annalisa Amato (giudice), Biagia Bevilacqua (ispettore sup. PS Castelvetrano), M. Cristina Passanante (psicologa giuridico forense) e Maika Giacalone (avv., Camera Civile). In serata, al Teatro comunale “Sollima” (ore 21), in scena lo spettacolo teatrale VOGLIO CHE TU LO SAPPIA..., scritto e diretto da Lucia Incarbona, con musiche originali di François Agnello. Curata dall´Associazione "L´Incanto di Iris", l´iniziativa è promossa dagli Assessorati alle Politiche Culturali e Pari Opportunità, rispettivamente diretti da Clara Ruggieri e Anna Maria Angileri. Quattro i personaggi iconici in scena: Laura Lanza (la celebre Baronessa di Carini e primo caso di femminicidio d´onore - interpretata da Ornella Mormile), Proserpina (sposa forzata del Dio Ade - int. Sofia Ciofalo), Giovanna Bonnanno (anziana fattucchiera giustiziata perché castigatrice di uomini violenti - int. Vincenza Grazia Renda) ed Ersilia Drei (protagonista della pieçe "vestire gli ignudi" di Pirandello - interpretata da Arianna Scuteri). Ingresso gratuito. Sabato 9 Marzo, infine - nel Convento del Carmine (ore 17,30) - il Centro antiviolenza "La Casa di Venere" di Marsala, con il patrocinio dell´Amministrazione Comunale, organizza la presentazione del libro AMARA LIBERTÀ di Maria Lucia Ferlisi. È la storia di Angela, una ragazza che sogna di evadere dalla Sicilia per vivere la propria esistenza senza l’imposizione di un matrimonio e il dovere di mettere al mondo dei figli. Anche se non sarà da sola a tentare di sottrarsi ad un destino già scritto, Angela capirà a sue spese che la libertà di amare ha un sapore amaro.