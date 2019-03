Inserita in Economia il 05/03/2019 da Direttore PIANO STRAORDINARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ORLANDO: “BENE MA OCCORRE UN CONFRONTO TRA GOVERNO REGIONALE, ANCI ED ENTI INTERMEDI”



“Esprimiamo il nostro apprezzamento per l’attenzione che il governo regionale sta rivolgendo agli enti intermedi con l’intenzione di dare risposte concrete. E proprio con l’obiettivo di avere un quadro ancora più chiaro sulle modalità di attuazione degli interventi programmati, chiediamo al presidente della Regione un incontro con il coinvolgimento dei i rappresentanti delle ex province”. Lo ha detto Leoluca Orlando, presidente dell’AnciSicilia, commentando il Piano straordinario di manutenzione per le strade provinciali che, predisposto e finanziato dalla Regione, mette a disposizione delle 9 province oltre 102 milioni. “La gravità della situazione istituzionale e finanziaria degli enti intermedi - conclude Orlando - si ripercuote, in molti casi, anche sulla viabilità che non solo deve essere monitorata nei minimi dettagli per garantire la sicurezza e la vivibilità dei territori, ma deve anche essere uno strumento idoneo per una mobilità efficiente a beneficio dei cittadini e del turismo”.