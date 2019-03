Inserita in Politica il 01/03/2019 da Direttore Fare Per Cambiare è un Associazione Universitaria! A due giorni dalla registrazione di Fare Per Cambiare come Associazione Politica è stato fatto un altro grande passo! Fare Per Cambiare è adesso anche un Associazione Universitaria.

Alle 11:30 del 28/02 Fare Per Cambiare -Liberi di Volere- ha formalizzato la sua iscrizione quale Associazione Universitaria Accreditata, rientrando all´interno dei termini dettati dal bando annuale emanato dall´Università di Messina. L´accreditamento corona un anno di intense attività in cui Fare Per Cambiare, anche in ambito Universitario, ha visto proporre soluzioni ed iniziative concrete con costanza e continuità, una costanza e continuità esplicitate tramite gli eventi di formazione (come quello sulla Siria) sia tramite i concreti risultati come quello del dimezzamento del costo dei parcheggi per gli studenti del Policlinico Universitario, riportando così lo studente al centro dell´università.

L´accreditamento, avvenuto grazie alla sottoscrizione dell´Associazione da parte di più di 40 studenti Universitari provenienti da diverse Facoltà, consente adesso di poter intraprendere nuove ed innovative soluzioni ed iniziative,anche tramite i canali istituzionali, che non mancheranno nei prossimi mesi!

Dall´Università riparte il presente e si scrive il Futuro, noi ci crediamo, noi ci siamo!