01/03/2019 TERMINI IMERESE, INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE SULL'ASSE PRINCIPALE DANNEGGIATO DALLE BUCHE A BREVE NUOVI INTERVENTI PER GARANTIRE MAGGIORE SICUREZZA PER GLI UTENTI

In corso d’opera interventi di riparazione alle buche e rifacimento dell’asfalto danneggiato lungo lo scorrimento veloce per ridurre la pericolosità causa di incidenti stradali. Programmati altri lavori per sistemare il manto stradale delle strade interne



TERMINI IMERESE. Lavori di ripristino del manto stradale dello scorrimento veloce che costeggia le aziende nell’agglomerato industriale di Termini Imerese. I lavori consentiranno di eliminare le situazioni di pericolo (presenza di buche e asfalto danneggiato) per i numerosi automobilisti e motociclisti che transitano nell’area industriale, spesso causa di incidenti e sinistri; si tratta di interventi realizzati da Irsap con i fondi risparmiati al termine dei lavori di pubblica illuminazione nell’agglomerato termitano, per un importo di circa 10 mila euro.

Ma questo non sarà l’unico intervento sull’agglomerato industriale di Termini Imerese in cui “L’Irsap, che ha avviato un proficuo dialogo e rapporto di collaborazione con il Comune di Termini Imerese e il suo sindaco Francesco Giunta - riferiscono dalla direzione regionale -, nelle more del trasferimento delle strade ai comuni di pertinenza, come prevede la legge, l’Istituto ha programmato diversi interventi di manutenzione della viabilità all’interno della zona industriale per migliorare le condizioni di sicurezza dell’asfalto e ne ha predisposto a breve un successivo, per un importo di 14 mila euro, per migliorare lo stato delle strade e raggiungere adeguati livelli di sicurezza così da garantire incolumità pubblica, finanziato con fondi articolo 4, comma 2, della legge 8/2012”.

Si tratta di somme attinte dalla dotazione di 26 mila euro nella disponibilità dell’Ufficio periferico Irsap di Palermo, di cui 14 mila impegnati per lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’agglomerato di Termini Imerese.