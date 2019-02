Inserita in Salute il 26/02/2019 da Direttore Sanità, aggressione a medico di Marsala, la solidarietà della CIsl ´la sicurezza sia tema centrale´ Cisl su medico aggredito alla guarda medica di Marsala “Grave, tema sicurezza deve essere centrale”



“Ancora una volta un operatore sanitario è stato aggredito durante il suo turno da un paziente, è inaccettabile, il tema della sicurezza per tutti i lavoratori deve essere centrale per le istituzioni nazionali e locali”. A chiederlo in una nota è il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana, che esprime così la solidarietà al medico aggredito a Marsala nell´ambulatorio della guardia medica dell’ex ospedale San Biagio. “Servono quindi risposte adeguate urgenti per il contrasto del dilagante e preoccupante fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, dato che purtroppo non si tratta di un caso isolato, bisogna pensare ad azioni concrete come fra l’altro una maggiore vigilanza nelle strutture sanitarie soprattutto nelle ore notturne”.

Trapani, 26 febbraio 2019