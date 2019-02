Inserita in Cronaca il 26/02/2019 da Direttore Paceco, distribuzione kit per la differenziata Paceco, disponibili in municipio i kit per i rifiuti differenziati



Altre due giornate di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata dei rifiuti, sono previste oggi e domani, 26 e 27 febbraio, a Paceco.



I contenitori si possono ritirare nei locali al piano terra del Municipio, in piazza Vittorio Emanuele, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.



L’Amministrazione comunale ricorda “l’assoluta necessità del ritiro dei contenitori anche per chi vive in condominio”, con l’esortazione rivolta a chi non ha la possibilità di recarsi in Municipio, “a delegare qualcuno di fiducia o a fare richiesta al Comune di Paceco per usufruire della consegna a domicilio”.