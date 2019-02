Inserita in Cronaca il 26/02/2019 da Direttore Erice - INTERROTTA FINO A DOMANI L’EROGAZIONE IDRICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL POTABILIZZATORE SAMBUCA Così come comunicato da Siciliacque, si avvisa la cittadinanza, che per i lavori di manutenzione al potabilizzatore di Sambuca di Sicilia, per circa 48 ore è stata interrotta l´erogazione idrica sull´intero territorio comunale. Si invita pertanto la cittadinanza a fare economia nell´utilizzo idrico in quanto l´erogazione, potrà ritornare alla normalità tra le ore 18,00 e 24,00 di domani mercoledì 27.02.2019.

Erice, 26 febbraio 2019

Il Vice Sindaco - Assessore - Gian Rosario Simonte