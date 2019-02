Inserita in Cronaca il 26/02/2019 da Direttore TRAPANI: SALVATO DAI CARABINIERI DEL CITES UN ESEMPLARE DI AIRONE GUARDABUOI Sabato, 24 febbraio i Carabinieri Forestali del Nucleo CITES - distaccamento di Trapani, liberi dal servizio, rinvenivano in Valderice (TP) un esemplare vivo di “bubulcus ibis”, (nome comune airone guardabuoi), tutelato dalla legge in quanto specie protetta, ferito all’ala destra e, per questo, non più in grado di volare.

A seguito del ritrovamento, i militari fornivano le prime cure all’esemplare, il quale in data odierna, veniva consegnato alla ripartizione faunistico venatoria di Trapani per essere successivamente trasportato al centro recupero fauna selvatica di Ficuzza (PA) per le cure e la successiva reimmissione in natura.

Trapani, 26 febbraio 2019