Inserita in Cronaca il 25/02/2019 da Direttore Marsala - SOLIDARIETA’ DEL SINDACO E DELL’AMMINISTRAZIONE AL MEDICO AGGREDITO NELLA SEDE DELL’EX OSPEDALE SAN BIAGIO ALBERTO DI GIROLAMO: “OLTRE CHE DA PRIMO CITTADINO ANCHE COME MEDICO AUSPICO CHE SI INTERVENGA PERCHÉ EPISODI SIMILI NON ABBIAMO PIÙ A VERIFICARSI



“A nome della Città, della Giunta e mio personale desidero esprimere alla dottoressa che la scorsa settimana è stata aggredita all’interno dei locali della Guardia Medica dell’ex Ospedale San Biagio, in via Colocasio a Marsala, la mia solidarietà e la mia vicinanza. Si è trattato di un episodio grave che ha coinvolto un medico che stava facendo il proprio lavoro. Episodi come questo purtroppo non sono isolati. Auspico che chi di dovere prenda i dovuti provvedimenti per fare in modo che spiacevoli episodi come questo non abbiano più a verificarsi”.

Queste le parole del Sindaco dopo avere appresso dell’aggressione di un medico all’interno dei locali del pronto Soccorso dell’ex Ospedale San Biagio.