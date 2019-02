Inserita in Sport il 22/02/2019 da Direttore Pall. Trapani: Le dichiarazioni di coach Daniele Parente Si è svolta questo pomeriggio, con inizio alle ore 17.00, presso la sala stampa Cacco Benvenuti del Pala Conad, la conferenza stampa pre-gara della 2B Control Trapani. E´ stata presentata la partita contro Virtus Roma, valida per la ventitreesima giornata della Serie A2 Old Wild West girone Ovest. Ha risposto alle domande dei giornalisti presenti il coach della Pallacanestro Trapani Daniele Parente.

Daniele Parente (coach 2B Control Trapani): “Della classifica abbiamo sempre guardato sia a chi ci precede che a chi ci segue poiché il campionato è così equilibrato che due vittorie consecutive portano su e due sconfitte giù. Da parte nostra dobbiamo solo essere concentrati su quello che dobbiamo fare noi perché la classifica risente di troppe variabili, in primis la situazione di Siena. Contro la Virtus vorrò vedere nei miei ragazzi la voglia di misurarsi contro la capolista, la spensieratezza e quel pizzico di arroganza necessari quando si gioca contro i più forti. E’ chiaro che l’assenza di Clarke fa sì che le responsabilità vadano distribuite fra tutti. A Cassino abbiamo avuto un atteggiamento molto positivo perché ho visto la squadra con la voglia di giocare assieme e di aiutarsi. Fisicamente siamo ancora in difficoltà perché alcuni giocatori non saranno al meglio. Fortunatamente, dopo la partita contro la Virtus Roma, ci sarà la pausa della Coppa Italia che speriamo di sfruttare per riguadagnare una condizione fisica ottimale. La Virtus ha un roster talmente profondo ed esperto che non avrà il problema di sentire la pressione di vincere a tutti i costi. Sappiamo che sarà durissima ma dobbiamo sfruttare questa partita come un’occasione di crescita.”.

Trapani, 22/2/2019