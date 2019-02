Inserita in Politica il 22/02/2019 da Direttore Orlando su Il Giornale.it: ´Grazie ai migranti Palermo città più sicura d’Italia´ Gelarda (Lega): ´Il sindaco di Palermo pensa a tutti, tranne che ai palermitani. I cittadini titolerebbero: Grazie ad Orlando Paler Palermo, 22 febbraio 2019

“Palermo è periodicamente piena di rifiuti nelle strade, l’asfalto colabrodo in molte zone causa pericoli per la viabilità, le scuole sono al freddo ed i cimiteri al collasso, però il sindaco Orlando dalle colonne de Il Giornale.it riesce a dichiarare: Grazie ai migranti Palermo è la città più sicura d’Italia. I tantissimi palermitani esasperati dalla sua cattiva amministrazione, intervistati, risponderebbero: Grazie al sindaco Orlando Palermo è la città più invivibile d’Italia”.

Così Igor Gelarda, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Palermo e responsabile regionale enti locali del partito guidato dal vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ed Elio Ficarra, consigliere leghista e responsabile provinciale enti locali, in riferimento alle dichiarazioni del primo cittadino palermitano contenute nell´articolo pubblicato dal quotidiano milanese.

“Fotografato accanto all´ambasciatore in Italia del Pakistan, S.E. Nadeem Riyaz - riferiscono Gelarda e Ficarra - il sindaco di Palermo commenta i dati del report Istat sulla sicurezza nella quinta città d’Italia. Orlando prima snocciola le cifre, che rivelano una diminuzione di reati come omicidi, furti in abitazione, scippi e rapine, e poi li accosta al tema dell’accoglienza dei migranti. In alcuni passaggi dell’articolo, il sindaco dice testualmente: …se oggi siamo una città turistica lo dobbiamo all’accoglienza dei migranti. E ancora: …a chi mi chiede quanti migranti ci sono a Palermo io rispondo zero: chi sta in città è palermitano. Non esistono migranti ma cittadini. Orlando, esercitandosi ormai da tempo in una personalissima lotta mediatica col ministro Salvini - commentano gli esponenti della Lega - non perde occasione di concentrarsi sui diritti dei cittadini di tutto il mondo, tranne che sui problemi dei cittadini di Palermo. Ci sono quartieri dove la gente vive praticamente ai limiti della povertà e il sindaco parla sempre dei migranti. Se oggi c’è una diminuzione dei reati a Palermo - aggiungono ancora Gelarda e Ficarra - si deve all’azione incessante delle forze dell’ordine e al merito del ministro dell’Interno, non certo ai vaniloqui di un sindaco che non si occupa dei suoi cittadini”.

A Palermo, intanto, continuano i gazebo del “No Orlando day” promossi dalla Lega per chiedere le dimissioni del primo cittadino. “In poco tempo abbiamo già raccolto oltre 2 mila firme fra la città e alcuni comuni dell’area metropolitana - concludono Gelarda e Ficarra -. I cittadini sono stanchi ed esasperati, ci chiedono a gran voce: liberiamo Palermo”.