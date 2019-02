Inserita in Politica il 22/02/2019 da Direttore Regione. Caronia aderisce a Gruppo Autonomisti ´Importante dare forza a siciliani nel rapporto con lo Stato´ Marianna Caronia con il movimento Amo Palermo si federa agli autonomisti all´Assemblea Regionale Siciliana e aderisce quindi al gruppo parlamentare autonomista, lasciando il misto.

"In questo momento particolarmente delicato per la politica regionale e per i rapporti fra la regione Siciliana e lo Stato -afferma la deputata regionale - credo che il messaggio autonomista posso rappresentare al meglio gli interessi del Popolo siciliano, della economia della nostra regione e del suo sviluppo. Mai come in questi giorni è importante rilanciare in chiave autonomista la politica siciliana per valorizzare le opportunità che il nostro Statuto ci offre anche a tutela dei siciliani nel rapporto con lo Stato."