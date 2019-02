Inserita in Economia il 21/02/2019 da Direttore EVENTO REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100, DOMENICA 24 FEBBRAIO A CAMPOBELLO Per anni ci hanno raccontato che il Reddito di Cittadinanza fosse impossibile da realizzare. Per anni ci hanno anche detto che la legge Fornero, sulle pensioni, non poteva essere superata. Grazie al Governo del Cambiamento “Quota 100” e “Reddito di cittadinanza” sono già due solide realtà. Se vuoi conoscere tutti i dettagli sulle suddette riforme, sei invitato a partecipare all´evento che si svolgerà domenica 24 Febbraio alle ore 18.30, presso la sede degli attivisti del M5S di Campobello di Mazara, sita in via Selinunte al numero civico 6. Saranno presenti i Portavoce: Filippo Perconti, Antonio Lombardo, Rosalba Cimino,Vita Martinciglio e Rino Marinello. Non mancare !!!

Campobello di Mazara 21/02/2019

GLI ATTIVISTI DEL M5S DI CAMPOBELLO DI MAZARA