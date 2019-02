Inserita in Economia il 21/02/2019 da Direttore FEDERMANAGER SICILIA ORIENTALE E CONFINDUSTRIA CATANIA INSIEME PER RILANCIARE LE COMPETENZE MANAGERIALI Una nutrita delegazione di Federmanager Sicilia Orientale – guidata dal Presidente, Giuseppe Guglielmino – ha incontrato i vertici di Confindustria Catania – presenti il Presidente, Antonello Biriaco, il Tesoriere, Rosario Leonardi e il Direttore, Giovanni Grasso – e definito le politiche bilaterali da sostenere congiuntamente nei prossimi mesi. «Abbiamo innanzitutto voluto portare il saluto del management catanese», ha dichiarato il Presidente Guglielmino, «alla rinnovata Presidenza degli Industriali etnei e, quindi, abbiamo avuto modo di evidenziare la ricchezza del nostro sistema associativo Federmanager, il quale, oltre a vantare società ed enti bilaterali che rispondono alle esigenze di welfare del settore industriale, sta introducendo nuovi strumenti finalizzati a rispondere ai nuovi temi in materia di politiche attive per il lavoro.» Il presidente Biriaco ha molto apprezzato la qualità ed il livello dell’incontro ed ha sottolineato che: «I temi legati all’innovazione, alla digitalizzazione, alla competitività e alla ricerca di nuovi mercati sono anche i nostri temi: occorre, infatti, essere al passo con le veloci trasformazioni in campo di economia industriale e business, facendo crescere le nostre Imprese a tutto tondo. Con l’incontro di oggi ci siamo impegnati a intensificare le nostre relazioni, ponendo le basi per quella che mi auguro possa rappresentare una nuova stagione vocata allo sviluppo e alla valorizzazione delle competenze organizzative e gestionali.» Si è, in sintesi, parlato di futuro e di strategie per accrescere e incentivare la cultura d’impresa e la managerialità, e immaginare un nuovo modello di sviluppo industriale. Al termine del colloquio, Guglielmino e Biriaco hanno stabilito di ritrovarsi nel prossimo mese di marzo insieme alle rispettive delegazioni per dare seguito alle intese trovate.

Catania, 21 febbraio 2019