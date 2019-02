Inserita in Sport il 21/02/2019 da Direttore

Seconda trasferta di fila per la Sigel Marsala. Questa volta nel Mezzogiorno d´Italia

Superato Pinerolo, è salita a due la striscia positiva della Sigel Marsala che in dote ha portato quattro punti alla classifica. Tanto sono bastati alla compagine del capo allenatore Aiuto per riflettere di luce nuova. Una riscossa che ha preso piede dalla ferma volontà delle azzurre di cambiare il corso degli eventi e reagire alle avversità (e non solo agli infortuni che nello sport possono capitare). L´innesto in gennaio della statunitense Schwan ha dato una mano, ma è il lavoro silenzioso e il non perdersi mai d´animo che hanno scatenato una reazione. Innegabile è che tutta la squadra ha avuto un miglioramento nel gioco, grazie ai nuovi schemi e alle direttive impartite dal tecnico Aiuto e dal suo staff. L´inizio promettente in questa fase della squadra, cui la attendono altre sei finali per tirarsi fuori dalla complessa situazione di classifica, inducono a pensare, assieme a molte altre indicazioni incassate nelle ultime settimane, che la corsa salvezza è riaperta e che Marsala è lì a duellare corroborato e rinvigorito dai buoni risultati dell´ultimo periodo. La linea di galleggiamento per la permanenza nella seconda serie nazionale dista sei punti e la Acqua & Sapone Roma Volley Group su cui si fa al momento la corsa, e che precede la Sigel, è a un tiro di schioppo, a soli tre punti.





Ora, è tempo di una nuova trasferta. La seconda in due settimane. La truppa azzurra si recherà nel weekend nel salernitano. L´avversario di giornata di Angeloni & Co. è Baronissi, squadra inserita nella Pool Salvezza e che, attualmente, ne guida il blocco dall´alto dei 19 punti accumulati tra stagione regolare e questo nuovo mini torneo. Per il team allenato da coach Dino Guadalupi, ex Brindisi e tante altre, qualche punto ancora da racimolare e poi via ai festeggiamenti per la permanenza per la seconda volta di fila in serie A. Intanto, le salernitane sono reduci dall´ottimo 0-3 inflitto al PalaCesari di Cutrofiano al Cuore di Mamma con parziali assai equilibrati. "Non nascondo che mi farà un certo effetto ritornare da avversaria lì dove ho vissuto il mio primo anno da titolare in Serie A. Domenica rivedrò Marilyn Strobbe che due volte è stata mia compagna: in precedenza nell´esperienza di Caserta e lo scorso anno. A Baronissi, considerata la differente situazione di classifica tra le squadre, ci aspetterà una gara difficilissima - spiega la palleggiatrice azzurra - Nonostante ciò, proveremo a dare tutto noi stesse come avvenuto nelle scorse due partite che ci hanno viste vittoriose. Consapevoli che con l´avvento della nuova fase siamo di fronte a un nuovo campionato, è tutto un terno a lotto".





Da casa, come di consueto, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Volley femminile (www.legavolleyfemminile.it), grazie alla quale sarà possibile conoscere in tempo reale i risultati degli altri campi in Pool Salvezza. Ricordiamo che è sempre disponibile il livescore dal nostro sito.





Arbitri della contesa P2P Baronissi-Sigel Marsala Volley domenica 24 febbraio alle ore 17.00 i sigg. Danilo De Sensi e Maurizio Nicolazzo, entrambi di Lamezia Terme (Catanzaro).