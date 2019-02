Inserita in Sport il 21/02/2019 da Direttore

ENTELLO VOLLEY: Vittorie al tie-break. Nel fine settimana in campo solo la maschile

Inizia bene il girone di ritorno con una vittoria al tie-break sull’ostico parquet del Castelvolley Selinunte. Entrambe erano alla ricerca dei tre punti che non sono arrivati. Sotto di due set a zero le giocatrici del presidente Tedesco hanno rimontato prima sul 2-2 e poi superare al tie breack le locali. Una vittoria importante che dà un pò di luce in classifica per la rincorsa in zona salvezza. La gara inizia con un primo set giocato punto a punto con entrambe le formazione concentrate e soltanto qualche errore di troppo ha dato la possibilità alle locali di assicurarsi il set (25-21). Nel secondo set le Castelvetranesi partono con la marcia giusta. Approffittando di un´immotivata tensione insinuatasi tra le file delle ericine che le hanno portate a commettere molti errori in attacco e battuta, con una difesa irriconoscibile, si sono viste consegnate su un piatto d´argento il secondo parziale (25-20). Nel terzo set l’Entello pigia sull´acceleratore: Guaiana in battuta crea scompiglio alla difesa locale e si porta sul 4-0. Le ericine continuano a pressare dando poco spazio alle avversarie incapaci di costruire una difesa decente per contrastare il dilagare delle ericine. Punteggio finale 17-25. Quarto set, le entelline acquistano sicurezza e motivazione, giocano con la giusta consapevolezza imponendo il loro gioco. In vantaggio, prima di 4 punti ( 4-8 ) poi si portano a +6 (17-23) mantenendolo fino alla fine (19-25) pareggiando i conti dei set. Quinto set, le entelline non si fermano più, continuano a macinare gioco e punti ammutolendo il pubblico locale. Cambio campo sul 5-8 per le entelline, le locali sono soffocate dall´assalto delle ospiti che volano al quindicesimo punto vincendo la gara (10-15). «Bellissima partita, giocata ad ottimi livelli - dichiara il presidente Tedesco - le ragazze si sono rialzate al momento giusto ed hanno mostrato un grande carattere». Prossimo turno, visto il riposo, pervisto per il 3 marzo la ACDS Capacense,0 seconda in classifica.





La Taxi Pollo Entello inizia bene l’approccio alla gara conquistando i primi due set, 25-18 il primo e 25-22 il secondo set. Terzo set, coah Vulpetti sicuro dell’esito dell’incontro, rivoluziona il sestetto creando un disequilibrio in campo, gli ospiti ottengono un vantaggio incolmabile (5-20) aggiudicandosi con facilità il set, terminato 12-25. Nel quarto set il sestetto di capitano Di Bella cerca di assestarsi ma gli ospiti riescono a rimontare il conteggio dei parziali con un 20-25. Si va al quinto set e gli ericini non si fanno più sorprendere riuscendo ad arrivare primi a 15 punti chiudendo la gara per 3 set a 2. Rammarico per il punto regalato che servirà da lezione per gli incontri futuri. Prossima gara a Palermo Sabato 23 febbraio (ore 18) contro la Medisystem Saber Palermo.