Inserita in Sport il 19/02/2019 da Direttore Nuova tappa del progetto “Stadi di proprietà”: Sundas oggi contatta il Parma. “Tutti ci ricordiamo di quel strepitoso Parma degli anni ‘90 (Buffon, Cannavaro, Thuram, Veron, Crespo, Chiesa e tantissimi altri) un vero squadrone implacabile. Ebbene, oggi potrebbe ritornare grazie al progetto “stadi di proprietà” che ho proposto al club ducale e al Comune” così il manager toscano ha annunciato alla stampa l’invio della lettera di proposta di intermediazione e ha aggiunto “Credo molto in questo progetto e il Parma mi sembra una società seria e dove si può lavorare bene anche grazie ad un Comune lungimirante e con gran voglia di fare”.

L’Ennio Tardini potrebbe diventare così un punto di svolta per il calcio nazionale. Si tratta di uno tra gli impianti italiani più vecchi ancora in funzione e così si potrà creare un binomio perfetto tra modernità e classico.

Nei prossimi giorni Alessio Sundas andrà a Parma per vedere come si potrà procedere.