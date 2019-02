Inserita in Sport il 16/02/2019 da Direttore L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC PROTAGONISTA IN FRANCIA E COLOMBIA Aspettando il Trofeo Laigueglia, l’Androni Giocattoli Sidermec è protagonista tra Francia e Sudamerica, vale a dire negli altri due appuntamenti di questa intensa metà di febbraio. Da una parte è stato il giorno di una lunga fuga, dall’altra di due piazzamenti nei dieci.

Al Tour de la Provence in Francia gli applausi se li è guadagnati Mattia Viel protagonista della fuga che ha animato la seconda tappa (Istres-La Ciotat) della corsa transalpina. Per il torinese dell’Androni Giocatoli Sidermec oltre 130 chilometri di fuga (in compagnia di un drappello di altri attaccanti), prima del rientro del gruppo in una frazione che ha visto la vittoria dello spagnolo Prades.

Al Colombia 2.1, invece, nella quarta tappa, che visto vincere il lussemburghese Jungels, sono arrivati due piazzamenti nella top ten di giornata con Miguel Florez, nono, e Daniel Munoz, decimo. Florez, già ieri si era ben comportato chiudendo al settimo posto la frazione.

Domani in Francia in programma la terza tappa da Aubagne a Le Castellet. In Colombia spazio alla quinta tappa da La Union a La Union.

Intanto domani sarà vigilia per il Trofeo Laigueglia di domenica, dove l’Androni Giocattoli Sidermec ripartirà a caccia della Ciclismo Cup.