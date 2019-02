Inserita in Sport il 16/02/2019 da Direttore Pall. Trapani: il pregara di Cassino-Trapani BPC Virtus Cassino vs 2B Control Trapani: il pregara



Rifinitura al PalaConad per la prima squadra, in vista della partita di domenica 17 febbraio alle 18 al Palasport “Città di Frosinone” contro la BPC Virtus Cassino. Gara valida per la 22^ giornata di Serie A2 Old Wild West girone Ovest.

I CONVOCATI: Andrea Renzi, Marco Mollura, Cameron Ayers, Curtis Chinonso Nwohuocha, Erik Czumbel, Federico Miaschi, Giorgio Artioli, Rei Pullazi, Roberto Marulli, Luciano Tartamella.

Arbitri: DIONISI ALESSIO di FABRIANO (AN); CATANI MARCO di PESCARA (PE); PELLICANI NICHOLAS di RONCHI DEI LEGIONARI (GO).

Note: Assente Rotnei Clarke per infortunio.

Media: Diretta streaming su LNP TV. Diretta radiofonica su Radio 102 (102.0, 100.1, 95.5 Mhz), canale 798 del digitale terrestre e www.trapanisi.it. Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter https://twitter.com/PallacanestroTP. Differita dell’incontro su Telesud Trapani (provincia di Trapani e parte di quelle di Palermo e Agrigento, canale 118 e 518 (HD) digitale terrestre) il martedì alle ore 20.30.

Trapani, 16/02/2019