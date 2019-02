Inserita in Cronaca il 14/02/2019 da Direttore Paceco, siglato contratto di servizio per la nuova gestione della raccolta dei rifiuti È stato sottoscritto dall’Amministrazione comunale di Paceco, il contratto di servizio con Agesp Econord, raggruppamento temporaneo di imprese che, dal prossimo 1° marzo, gestirà la raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, come negli altri comuni dell’agro ericino.



Oltre alla raccolta dei rifiuti differenziati, il piano dei servizi comprende lo spazzamento delle strade, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione.



Il contratto di servizio è stato materialmente firmato dal dirigente del quinto settore del Comune di Paceco, Giuseppe Asaro, e dal presidente dell’Agesp di Castellammare del Golfo, Gregory Bongiorno (anche in rappresentanza della Econord), in presenza del sindaco Giuseppe Scarcella, dell’assessore comunale all’Ecologia e Ambiente, Federica Gallo, nonché del segretario comunale, Pietro Pipitone, che ha predisposto il documento.



Nella foto: Federica Gallo, Gregory Bongiorno, il sindaco Giuseppe Scarcella e il segretario comunale di Paceco