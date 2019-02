Inserita in Sport il 14/02/2019 da Direttore Libertas, giovanili super. U14 e U16 a punteggio pieno. Nell´U18 domina Farina Prosegue ad ampie falcate il cammino delle squadre giovanili della M.G. Auto Libertas, talvolta una vera “cavalcata trionfale”. E’ il caso della Under 14 di Vincenzo Ferrara che ha vinto tutte le partite della prima fase segnando in media 60 punti a partita. Si tratta dello stesso gruppo, con poche variazioni, che lo scorso anno aveva centrato la semifinale regionale. Nessuna sconfitta anche per la Under 16 di coach Chimenti che, dopo aver mancato d’un soffio la qualificazione all’Eccellenza, sta macinando tutti gli avversari nel girone Trapani/Agrigento della seconda fase. La squadra è una sorta di rappresentativa dell’hinterland in quanto vanta la presenza di ragazzi provenienti, oltre che da Alcamo, da Calatafimi, Castellammare del Golfo, Partinico e Balestrate. L’U16 viaggia a una media di 70 punti realizzati contro i 40 subiti. Buoni risultati anche per la M.G. Auto Libertas Under 18 che, soltanto a causa dell’infortunio a Giovanni Accardo, ha dovuto riporre nel cassetto i sogni di gloria. Prima delle defezione, infatti, la squadra (guidata sempre da Peppe Chimenti) era ancora in corsa per confermare quanto ottenuto la scorsa stagione: la vittoria nella prima fase. In questo gruppo giocano alcuni ragazzi che già vantano convocazioni e brevi apparizioni anche in serie C. Abbinanti (2002), Rocca (2001) e Farina, capitano e altro 2001. Quest’ultimo sta fornendo prestazioni eccezionali: ben 45 punti nell’ultima gara, sul parquet del Basket dei giovani Palermo. Per il balestratese, fin dalla prima partita, “bombe” a raffica. In tutto un bottino complessivo di 312 punti e una media-partita di 28,4. L’Under 18 occupa attualmente la terza posizione del girone Trapani/Palermo. Infine la M.G. Auto Libertas Under 15 che, dopo avere chiuso la prima fase al secondo posto, è stata inserita in un girone di ferro dell’Eccellenza con trasferte da Trapani e fino a Messina. Il campionato, giunto alla quinta di andata, è guidato dalla Pallacanestro Trapani nelle cui file gioca l’alcamese Valerio Longo, prodotto del vivaio Libertas. Alcamo, 14.02.2019