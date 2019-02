Inserita in Politica il 08/02/2019 da Direttore BLUTEC = ON. ERASMO PALAZZOTTO (Sinistra Italiana/LEU) DI MAIO SMETTA DI OCCUPARSI DELLA FRANCIA E PENSI A TERMINI IMERESE Invece di dichiarare guerra alla Francia Di Maio potrebbe occuparsi delle numerose crisi in Italia a partire da quella della Blutec di Termini Imerese dove gli operai stanno occupando il municipio esasperati dall’attesa del rinnovo della cassa integrazione scaduta il 31 dicembre dello scorso anno.

Lo afferma il deputato siciliano di Sinistra Italiana/LeU Erasmo Palazzotto.

Il governo deve assumersi la responsabilità di dare una risposta a quei lavoratori, continua Palazzotto, si rischia di far esplodere una vera e propria bomba sociale su un territorio già colpito duramente dalla crisi.

Di Maio ascolti gli appelli delle organizzazioni sindacali e dei Sindaci, proroghi la Cig per il 2019 per i 564 operai Blutec, e quella in deroga per altri 300 lavoratori dell´indotto, e dia risposte concrete sul futuro industriale, conclude Palazzotto.

Lo rende noto l’ufficio stampa gruppo parlamentare Liberi e Uguali

Roma, 8 febbraio 2019