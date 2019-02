Inserita in Sport il 08/02/2019 da Direttore Marsala Calcio: Ancora un´integrazione dal Settore Giovanile, si tratta del centrocampista Piergiorgio Rallo (2002) La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. comunica ancora un´ulteriore integrazione per la Prima Squadra dal Settore Giovanile: si tratta di Piergiorgio Rallo, centrocampista di piede sinistro classe 2002 in prestito fino al 30 giugno 2019 dal Trapani Calcio (Serie C). Il giovane marsalese è già a disposizione di mister Vincenzo Giannusa per la gara in programma domani in trasferta sul campo del Bari. P. Rallo indosserà la maglia n° 31.

Marsala, 08/02/2019