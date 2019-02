Inserita in Sport il 07/02/2019 da Direttore Pall.Trapani: Domani Conferenza Domani, venerdì 8 febbraio alle ore 17.00, presso la sala stampa “Cacco Benvenuti” del Pala Conad, si svolgerà la conferenza stampa pregara di coach Daniele Parente in vista della sesta giornata del girone di ritorno di Serie A2 Old Wild West girone Ovest. Si invitano ad intervenire tutti i giornalisti di tv, radio, carta stampata e web.

Per tutti i tifosi, sarà possibile vedere la diretta streaming della conferenza sulla nostra pagina facebook ufficiale.

Dichiarazioni Roberto Marulli (2B Control Trapani): “Siamo consapevoli del fatto che avremmo potuto fare qualcosa in più in questo doppio turno esterno ma sappiamo altrettanto bene quanto sia importante la partita di domenica. Siena è una squadra forte che quando è in giornata positiva può mettere sotto chiunque. Da parte nostra dovremo essere bravi ad impostare il nostro ritmo partita senza distrazioni in tutto l’arco dei 40 minuti”.