Sport Man rettifica Sporting Clube Olhanense E' passata circa una settimana dal contatto tra Alessio Sundas e la famiglia Pozzo per la proposta di collaborazione con il club friulano ed è dovere della Sport Man rettificare certe notizie che stanno circolando su internet.

Nell’attesa che l’Udinese e la famiglia Pozzo decidano sulla vendita delle quote del club e su tutte le altre proposte di collaborazione (consulente di mercato e ricerca sponsor), la Sport Man di Alessio Sundas nel frattempo c’è stato un contatto con il club portoghese Sporting Clube Olhanens, e meglio noto come Olhanense, è una società calcistica portoghese con sede nella città di Olhão e oggi milita nella Campeonato de Portugal, per fare da intermediario per la cessione del 30% della società.

«In merito a quanto circolato su internet, precsio che ogni giorno ricevo delle proposte sia in Italia che all’estero di club in vendita da sottoporre all’attenzione di probabili interessati acquirenti (pochi minuti fa, mi hanno riproposto di fare da intermediario per l’acquisto del Palermo).

Precisando sulla nota del club portoghese Olhanense, posso dichiarare che il mio grande desiderio è quello di portare uno sponsor ad un club portoghese e organizzare all’interno della società eventi, un vivaio per far crescere i giovani calciatori e tanti altri progetti interessanti in quanto provo un grande sentimento verso la terra di Cristiano Ronaldo e ogni volta che lo incontro gli dico che vorrei comprare una casa in Portogallo » così il manager toscano chiude ogni malinteso incorso in questi giorni con i vari comunicati che stanno circolando. Vorrei replicare a quanto apparso sulla pagina facebook del Sporting Clube Olhanens in quanto non è vero che non mi conoscono, preciso che la persona che mi ha contattato è Isidoro Sousa ex presidente del club e con lui sto organizzando per far acquistare quote della società ad un imprenditore di Firenze e far tornare Isidoro e il suo staff alla presidenza del Sporting Clube Olhanens ».