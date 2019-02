Inserita in Sport il 07/02/2019 da Direttore ENTELLO VOLLEY: Fine settimana di sosta per le due formazioni dell´Entello Nell’undicesima gara nel campionato di serie D femminile, ultima del girone di andata, al giro di boa le giovani entelline assaggiano il sapore della vittoria. Contro la Fly Volley Marsala le entelline ottengono la prima vittoria del campionato. Primo set gestito bene dalle entelline che con pochi sacrifici si impongono per 25-19. Nel secondo parziale, giocato punto a punto, le locali della Fly Volley riescono, sul parziale del 23 pari, a mettere a terra i due punti che le riportano in parità: 1-1. Terzo set esatta copia del primo: le ragazze riescono a gestire il set con 4 punti di vantaggio, vinto 25-20. E viceversa, quarto set, come il secondo, le marsalesi riescono nello sprint finale a pareggiare i conti. Si va al tie-break, si gioca alla pari fino al 5 pari: Di Nardi in battuta con l´Agren che va in tilt. Le entelline allungano fino all´undicesimo punto con ben 6 di vantaggio che rendono più agevole l’arrivo alla fine della gara con conseguente vittoria conquistata. In attesa del girone di ritorno, fine settimana di sosta che servirà alle ragazze di coach La Commare a lavorare per limare alcuni errori. Appuntamento al 17 febbraio nel difficile parquet di Castelvetrano.

Ci si aspettava una gara abbordabile invece per la maschile. Ne è risultata una gara difficile e nervosa visto la mano dell’arbitro cha ha reso impossibile giocare. La Taxi Pollo Entello inizia bene il primo set ma non riesce ad aggiudicarselo (23-25). Secondo set cala la nebbia e risulta tutto più facile per gli ospiti che lasciano i locali a 16 punti. Il terzo parziale vede la grande reazione di orgoglio della Taxi Pollo (25-15), senza poi dare una continuità in quello che risulterà l´ultimo spezzone di gara, in cui gli ospiti chiudono le ostilità. Si concludono i giochi, si archivia questa gara e si pensa a lavorare per la prossima del 17 febbraio, sempre al “PalaCardella” alle ore 16, contro Sportisola & Don Orione.