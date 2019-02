Inserita in Sport il 07/02/2019 da Direttore Marsala Calcio: Integrati in Prima Squadra il difensore Genna (2001) e gli attaccanti Aiello (2001) e L. Galfano (2003) L´S.S.D. Marsala Calcio a R.L. comunica che tre giovani atleti provenienti dal Settore Giovanile sono stati a tutti gli effetti integrati alla Prima Squadra di mister Vincenzo Giannusa. Si tratta nel dettaglio di Vincenzo Genna, terzino destro classe 2001, dell´attaccante esterno destro Federico Aiello classe 2001 e dell´attaccante esterno sinistro Lorenzo Galfano classe 2003. Per quest´ultimo, appena divenuto quindicenne e quindi ancora abbondantemente sotto la soglia regolamentare dei sedici anni di età, è stato necessario richiedere alla Lega Nazionali Dilettanti una deroga, puntualmente concessa. Tutti e tre sono abili e arruolabili già per la prossima gara (Bari – Marsala); Aiello ha scelto il n° 16, L. Galfano il n° 20 e Genna il n° 29.

Marsala, 07/02/2019