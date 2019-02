Inserita in Politica il 06/02/2019 da Direttore Salemi, adottata la ´Nuova Carta dei diritti della Bambina´ Venuti: “Rispetto dei diritti, investimento importante sui giovani”

SALEMI - Il rispetto dei diritti umani, il contrasto a ogni forma di discriminazione e violenza, la crescita sana e consapevole. Questi alcuni dei principi ispiratori della ´Nuova Carta dei diritti della Bambina´, documento adottato dalla giunta comunale di Salemi su proposta della locale sezione Fidapa, presieduta da Tiziana Ardagna. La Carta, presentata nei giorni scorsi nella sala consiliare del Comune, rientra nell´ambito del progetto nazionale della Fidapa ´BPW ITALY´ e prevede l´avvio di iniziative volte a percorsi educativi di bambini e bambine che siano ispirati al rispetto degli altri e all´uguaglianza tra i generi: il progetto vede la collaborazione dell´amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti, della Fidapa e delle istituzioni scolastiche.

La Carta, ispirata alla Convenzione Onu sui diritti dell´infanzia, raccoglie in nove articoli una serie di principi di valore morale e civile per promuovere la parità sostanziale fra i sessi, ma anche la valorizzazione delle differenze tra bambine e bambini e il superamento degli stereotipi che limitano la libertà di pensiero e di azione in età adulta: il documento, infatti, distingue i due generi in termini di caratteristiche e bisogni. All´incontro nella sala consiliare del Comune, oltre al sindaco Venuti, all´assessore all´istruzione Francesca Scimemi e ad Ardagna, hanno partecipato anche la referente della Fidapa di Salemi per il progetto, Caterina Misciagna, e il dirigente scolastico dell´Istituto comprensivo ´Giuseppe Garibaldi-Giovanni Paolo II´, Salvino Amico. Presente anche il baby sindaco Giulia Occhipinti che, insieme con i baby assessori e consiglieri, ha sottolineato l´importanza di un miglioramento delle condizioni della donna nel mondo. "Un incontro che ha rappresentato anche una prima pietra di quel percorso formativo di tutela dei diritti e delle differenze tra i generi che la Carta intende attuare - ha commentato Venuti -. Educare le nuove generazioni a valori come la non violenza e il rispetto degli altri è uno degli investimenti più importanti che possano essere attuati dalla società. Ringrazio la Fidapa di Salemi e l´Istituto ´Garibaldi-Giovanni Paolo II´ - ha concluso il sindaco -, che si confermano tra le realtà più attive della nostra città".