Inserita in Cronaca il 05/02/2019 da Direttore CAMPOBELLO DI MAZARA, SI CELEBRA LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA TRATTA Si celebra quest’anno a Campobello di Mazara la Giornata internazionale contro la tratta, organizzata a livello diocesano. Domenica 10 febbraio, alle 9,30 la santa messa verrà celebrata presso la parrocchia Madonna di Fatima. Alle 18,30 in chiesa madre. Al termine delle due celebrazioni, verrà allestito un banchetto espositivo con i lavori creati da giovani donne nigeriane nel percorso di integrazione “Il tuo futuro in Italia”.Da anni la Caritas diocesana segue, con un team, l’attività di dialogo con alcune ragazze nigeriane che si prostituiscono nel territorio tra Castelvetrano, Campobello di Mazara e Mazara del Vallo. Gli incontri periodici anche fatti lungo le vie dove le donne immigrate si offrono ai clienti, hanno consentito di poter avviare con loro un dialogo nell’ottica di un allontanamento dall’attività di prostituzione.