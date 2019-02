Inserita in Cultura il 05/02/2019 da Direttore Mazara. Operativa la nuova Biblioteca comunale “Una nuova e funzionale biblioteca comunale nella nostra Città”



“Siamo soddisfatti per il lavoro che la nostra burocrazia e i nostri tecnici hanno saputo fare e che ci ha consentito di dotare la Città di una nuova e funzionale biblioteca comunale. Ci sono ancora piccoli cose da fare come la sistemazione di alcuni elementi di arredo e la collocazione delle foto che il giornalista Giovanni Franco ha donato alla nostra Città e che andranno ad abbellire le pareti dell’immobile. Una bella sede che può fornire alla cultura, ai ragazzi e ai giovani una biblioteca ricca di storia e del personale qualificato e cordiale. Ovviamente la sede della vecchia biblioteca non rimarrà così, la rimetteremo in sesto e la restituiremo alla collettività”.

Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo, on Nicola Cristaldi nel corso di un sopralluogo presso la biblioteca comunale di Mazara del Vallo alla presenza del Dirigente del I Settore, Gabriella Marascia, del direttore della biblioteca, Rosario Salafia e del responsabile della squadra tecnica manutentiva del comune, Girolamo Sala.

Complimenti al lavoro svolto sono stati fatti dal consigliere comunale Giampaolo Caruso presente al sopralluogo.

La Biblioteca comunale è ubicata all’interno del Complesso Monumentale Filippo Corridoni e vi si può accedere anche dalla Via Goti. E’ aperta dal Lunedì al Venerdì dalle 8,15 alle 13,45 e il Lunedì e Mercoledì dalle 15,15 alle 17,45. E’ dotata di Wi-Fi e al suo interno trovano posto oltre 45 mila volumi.

Gran parte del catalogo dei libri presenti, è consultabile sul sito http://www.bibliotp.it la rete online delle biblioteche della Provincia di Trapani.

Operativa la nuova Biblioteca comunale

Mazara del Vallo, 05 Febbraio 2019.