CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Pubblica Istruzione aperti anche ogni giovedì pomeriggio

Prosegue la riorganizzazione degli uffici comunali:

“Si ripristina un servizio che da alcuni anni non era più attivo

Rispondiamo alle esigenze dei cittadini. Rendere più efficienti gli uffici significa migliorare i servizi”

Apertura anche pomeridiana dell’ufficio Anagrafe, Stato Civile e Pubblica Istruzione. Dal 7 febbraio, ogni giovedì pomeriggio, gli uffici comunali Anagrafe e Stato Civile, che si trovano in via Speranza 17, saranno aperti anche di pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18. L’ufficio Pubblica Istruzione, spostato nei locali della biblioteca comunale, è già anch´esso aperto sempre ogni giovedì pomeriggio nel medesimo orario. Di mattina, al lunedì al venerdì, gli uffici sono aperti dalle 9 alle 12,30.





«Rendere più efficienti gli uffici significa migliorare i servizi. Con l’assessore al Personale Giuseppe Cruciata e l´assessore alla Pubblica Istruzione Enza Ligotti stiamo incessantemente lavorando in tal senso. Rispondiamo ad una esigenza dei cittadini che, fin dall’insediamento, ci chiedono servizi d’ufficio pomeridiani eliminati negli anni passati come avvenuto per l’Anagrafe o lo Stato Civile -spiega il sindaco Nicola Rizzo-. Da anni questi uffici non sono aperti di pomeriggio causando un vero e proprio disservizio per i cittadini che, per motivi di lavoro o studio, al mattino non possono recarsi negli uffici per fare una carta d’identità, richiedere un certificato o qualsiasi altra attività che compete gli uffici. per migliorare servizi».





«La rimodulazione dell’orario di apertura deriva anche dal fatto che riteniamo essenziale una riorganizzazione come stiamo gradualmente facendo in quasi tutti i settori per dare risposte concrete -prosegue il sindaco Nicola Rizzo-. Siamo intervenuti sull´ufficio Tecnico, dove però c’è ancora tanto da fare quindi Polizia Municipale, Pubblica Istruzione e adesso Anagrafe e Stato Civile ma il riassetto è solo all´inizio e continuiamo a lavorare intensamente con interventi rispondenti alle esigenze della nostra collettività».





Spostato al pianterreno della biblioteca comunale “Barbara Rizzo, Giuseppe e Salvatore Asta” di piazza Matteotti “perché scuola e biblioteca costituiscono il centro delle attività di formazione culturale”, è già attivo mattina e pomeriggio l’ufficio Pubblica Istruzione. «Grazie alla nuova sede ed al maggiore personale a disposizione l’ufficio Pubblica Istruzione è aperto non solo la mattina dalle ore 9 alle 12,30 ma anche il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle 18 come non avveniva da tempo, ma contiamo presto di poter aggiungere anche un altro pomeriggio -precisano il sindaco Nicola Rizzo e gli assessori al Personale Giuseppe Cruciata ed all´Anagrafe Enza Ligotti -. Da giovedì diamo un’altra risposta importante ai cittadini con l’apertura al pubblico dei servizi Stato Civile ed Anagrafe non solo dalle 9 alle 12,30 ma anche il giovedì dalle ore 15 alle ore 18. Agevoliamo l’accesso ai servizi attraverso una diversa programmazione dell’orario di apertura al pubblico che è un provvedimento di miglioramento nell´ambito dell’iter di rimessa in moto della macchina comunale».