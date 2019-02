Inserita in Sport il 05/02/2019 da Direttore Società Canottieri Marsala: Giulia Schio e Lorenzo Caputo sul podio della seconda tappa del Campionato Zonale Laser a Marina di Ragusa Un weekend ricco di soddisfazioni per la squadra Laser della Società Canottieri Marsala. Le acque di Marina di Ragusa hanno ospitato la seconda tappa del Campionato Zonale FIV, permettendo di disputare ben tre prove, al termine delle quali Giulia Schio è riuscita a guadagnarsi il secondo posto assoluto in classifica e il primo posto femminile nella classe Laser Radial, mentre il giovane Lorenzo Caputo ha scavalcato i suoi avversari dimostrando un’ottima preparazione tecnica, che gli ha permesso di chiudere meritatamente la regata al secondo posto in classifica generale nella classe Laser 4.7.

Dietro questo risultato c’è un grande lavoro fatto di allenamenti a terra e in acqua da parte di tutta la squadra, che ogni giorno lavora insieme ai tecnici della Società Canottieri, Enrico Tortorici e Francesco Giacalone. Nel giro di un anno, le flotte Laser 4.7 e Optimist sono diventate le più numerose della Sicilia.

Il prossimo appuntamento con il Campionato Zonale sarà il 24 marzo a Palermo, mentre il 15 febbraio la squadra Laser della Società Canottieri sarà impegnata nelle acque di Andora per partecipare alla prima Italia Cup.