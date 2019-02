Inserita in Politica il 05/02/2019 da Direttore Riduzione navette gratuite AMAT - Fumetta(PRC): Ulteriore episodio sbagliato commesso dalla giunta, sempre più necessario salto di qualità nella gestione della città. Palermo 5 febbraio 2019 - La riduzione delle navette gratuite dell´AMAT è solo l´ultimo episodio sbagliato commesso dalla giunta cittadina. Il sindaco Orlando ha vinto le ultime elezioni amministrative con un programma che forse qualche assessore della sua giunta non ha letto bene Lo dichiara Vincenzo Fumetta, segretario provinciale di Rifondazione Comunista. Il nostro partito sposa in pieno la giustezza delle battaglie di carattere nazionale che il sindaco porta avanti ma allo stesso tempo pensiamo che serva un cambiamento e un rilancio dell´esperienza di governo a Palermo, occorre cioè ritrovare una visione che faccia fare un salto di qualità nella gestione della città.