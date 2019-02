Inserita in Cronaca il 05/02/2019 da Direttore Marsala - GIOVEDI’ LA PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA ´IL TRENO DELLA MEMORIA´ Nell’occasione Giorgio Magnato leggerà alcuni brani tratti dal libro di

Proseguono le manifestazioni promosse dall’Amministrazione Di Girolamo ed in particolare dall’Assessore alla Pubblica Istruzione, Anna Maria Angileri, e da quello alla cultura, Clara Ruggieri, in collaborazione con la 2^ Commissione di Palazzo VII Aprile, presieduta da Ginetta Ingrassia, per le giornate della memoria e del ricordo. Giovedì, 7 febbraio prossimo - alle ore16,30 – al Complesso San Pietro si terrà la presentazione dell’iniziativa “Il Treno della Memoria” e l’inaugurazione della Mostra fotografica sulla Shoah a cura degli studenti delle scuole medie secondarie. Nell’occasione il regista e attore Giorgio Magnato leggerà alcuni brani tratti dal libro “Se questo è un uomo” di Primo Levi. Il treno della memoria partirà il prossimo 23 febbraio e il viaggio durerà una decina di giorni. Vi prenderanno parte alcuni studenti delle scuole superiori selezionati per meriti scolastici. Infine per la Giornata del Ricordo (l’eccidio delle foibe), martedì 12 febbraio, alle ore 9:30, al Complesso San Pietro verrà proiettato il film “Trieste Sotto 1943-1954” cui seguirà un dibattito.