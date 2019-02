Inserita in Sport il 04/02/2019 da Direttore 4 Trasferimenti Obbligatori Il manager Sundas propone una rivoluzione nel calciomercato invernale

Milano – Il manager Sundas dopo la chiusura del calciomercato invernale è critico sui vari colpi di mercato di questa sessione e propone una nuova rivoluzionaria regola: “Propongo la nuova regola per cui è obbligatorio almeno 4 trasferimenti per ogni club (che sia in entrata o in uscita) almeno ha un senso questa sessione di mercato e si potrebbe veramente vedere un vero spettacolo e cambiare gli equilibri nel campionato” . Quest’anno ci sono stati veramente pochi movimenti. I principali club di serie A praticamente non si sono mossi, a parte il Milan con Piatek (l’unico grande colpo) ma per il resto è solo silenzio. Con questa proposta di cambiamento, i vari club possono realmente mettersi alla pari degli altri stati europei e competere con le grandi potenze estere (Spagna e Inghilterra su tutte). Vediamo se sarà accolta questa novità con entusiasmo o con scetticismo.