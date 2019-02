Inserita in Sport il 04/02/2019 da Direttore IL BILANCIO DELLA VUELTA A SAN JUAN DELL’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC «Complimenti a Manuel Belletti, per il bel piazzamento nella tappa conclusiva, e a tutti i componenti la squadra per l’impegno profuso. Con determinazione abbiamo superato situazioni sfortunate e il quarto posto nella classifica finale a squadre, vinta dalla Movistar, dimostra la continuità di rendimento dei nostri corridori». Sono le parole del team manager di Androni Giocattoli Sidermec Gianni Savio a riassumere in breve la Vuelta a San Juan che si è chiusa ieri con la settima tappa e il quarto posto allo sprint di Manuel Belletti. Un bel piazzamento per il velocista romagnolo nella volata vinta da Sam Bennet con Peter Sagan quinto: Belletti nella seconda frazione della corsa argentina, infatti, era stato vittima di una caduta che non pochi strascichi aveva lasciato.

Per l´Androni Giocattoli Sidermec, come sottolineato da Savio, è arrivato il quarto posto nella classifica a squadre; mentre nella generale, vinta dal colombiano Anacona, ha chiuso nella top venti (16°) Mattia Cattaneo, tra i migliori per i campioni d’Italia nella tappa regina dell’altro giorno con l’arrivo all’Alto de Colorado, dove bene avevano fatto pure Florez e Montaguti.

Per l’Androni Giocattoli Sidermec la Vuelta a San Juan, che vedeva al via molte formazioni World Tour, è stata la terza corsa a tappe dell’anno dopo gli impegni in Venezuela e Gabon.