04/02/2019 "Dalla campagna con amore": i prodotti di stagione protagonisti di un incontro al "Nuara" realizzato in collaborazione con Coldiretti



Prosegue, al centro di cultura gastronomica "Nuara", il ciclo di appuntamenti "Dalla campagna con amore" realizzato in collaborazione con la Coldiretti Trapani/Campagna Amica e volto a valorizzare le produzioni a filiera corta.

Venerdì 8 febbraio dalle 20 in via Bastioni 2 a Trapani, si terrà l´incontro diretto con i produttori per far conoscere tutte le qualità, i valori nutrizionistici delle materie prime locali e un cooking show e una degustazione per valorizzarle al meglio in cucina.

Protagonisti di questo appuntamento saranno i funghi, la cicoria, la bieta, gli spinaci, l´insalata, il pomodoro, le zucchine, i cardoncelli e le fragole.

Per informazioni e per iscriversi ai corsi è possibile chiamare il numero 3402427212 oppure consultare il sito www.cooksicily.it.

Il centro di cultura gastronomica Nuara-Cook Sicily (via Bastioni 2 - Trapani), promosso dall´Associazione Culturale Trapani Welcome, comprende una scuola di cucina con lezioni pratiche e stages a contatto diretto con le produzioni locali; un´attività di conservatoria e di recupero di tecniche e tradizioni; corsi di educazione alimentare per bambini e ragazzi; eventi enogastronomici e culturali con l´obiettivo di far conoscere il ricco patrimonio di tecniche, conoscenze e abilità artigianali che la Sicilia, e in particolare il territorio di Trapani possiede.