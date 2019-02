Inserita in Sport il 03/02/2019 da Direttore Società Trapani Calcio - Il chiarimento della Società in merito alle dichiarazioni rese da Giorgio Heller alla stampa Trapani, 3 febbraio 2019 - In risposta alle dichiarazioni rese dal Sig. Giorgio Heller apparse ieri sulla stampa, sentiamo il dovere di precisare quanto segue.

Il Sig. Heller ha avuto tempo e modo per poter svolgere una due diligence approfondita sui conti, sull’amministrazione, sulla gestione e sull’organizzazione del Trapani Calcio, per fare un proprio budget e le proprie valutazioni.

Atteso l’interesse manifestato mesi addietro, egli ha infatti avuto accesso a tutta la documentazione e informazioni richieste ed ha peraltro ricevuto la più ampia collaborazione in assoluta trasparenza e buona fede da parte dell’amministrazione della società.

Ricevere (dopo tanto tempo) ancora richieste di ulteriore documentazione (attinente peraltro a informazioni già ben note o, addirittura, a valutazioni gestionali future che sarebbe onere della parte interessata svolgere) lascia perplessi ma è coerente con il fatto che ad oggi nessuna proposta ritenuta valida è stata comunque ricevuta.

Incomprensibili quindi le richieste di ulteriori incontri, ovviamente mai vietati, ma semplicemente ormai considerati inutili: il tempo delle parole è scaduto.