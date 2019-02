Inserita in Un caffè con... il 03/02/2019 da Direttore E´ finita la lotta di classe tra lavoratori e capitalisti serve una nuova stagione Con il fallimento dei due modelli di mercato "liberismo e collettivismo" e conseguentemente quello Keynesiano e con la rivoluzione biotecnologica e le intelligenze artificiali, il mondo economico si deve interrogare come sarà "domani". Il lavoro sta cambiando forma, i lavori che noi conosciamo a breve non esisteranno piu o saranno svolti dalle macchine, che fine farà la forza lavoro? Non abbiamo certo la soluzione, non possiamo però continuare a nasconderci dietro annunci che hanno il solo scopo di trovare una giustificazione "politica" alla incapacità di capire che il mondo sta cambiando.



Serve prima di tutto non perdere i valori universali dell´uomo ed avviare una profondo riflessione sul un nuovo modello socioeconomico atteso, come è noto, che oggi non puo trovare piu ragione "esistenziale" il conflitto tra classi sociali. Oggi il capitalismo non ha piu bisogno del lavoratore; la battaglia per la conquista dei diritti e del reddito non puo piu passare attraverso la lotta di classe ma deve essere un dovere dei governanti attraverso una nuova regolamentazione dei diritti dei cittadini. Non serve urlare per difendere una posizione, non serve essere populisti o savranisti, serve un progetto politico nuovo che ridisegni le regole della comunità e che tenga conto che oggi si sta costruendo una realtà di intelligenze artificiali con cui l´uomo deve convivere e costruire senza farsi sostituire.