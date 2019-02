Inserita in Politica il 02/02/2019 da Direttore MAFIA ON. ERASMO PALAZZOTTO LEU SBAGLIATO TOGLIERE SCORTA A RUOTOLO La decisione di togliere la scorta a Sandro Ruotolo è sbagliata. Da sempre impegnato con il suo lavoro a raccontare l’evoluzione del fenomeno mafioso Ruotolo non può essere lasciato solo dallo Stato.

Questo è l’ennesimo caso di revoca della scorta a figure simbolo della lotta alle Mafie. Si sta lanciando un messaggio molto pericoloso. Presenterò nei prossimi giorni una interrogazione al Governo per far luce sui motivi di questa decisione.

Lo afferma Erasmo Palazzotto di Sinistra Italiana/LeU, componente della commissione Antimafia.

Lo rende noto l’ufficio stampa gruppo parlamentare Liberi e Uguali

Roma, 2 febbraio 2019